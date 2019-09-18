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Hasmının dükkanına traktörle girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Kavgaya karışan bir kişinin hasmının dükkanına traktörle girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'da 5 kişinin yaralandığı kavgada taraflardan birinin hasmının dükkanına traktörle girdiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Viranşehir ilçe merkezinde aralarında daha önceye dayalı husumet bulunan Öztop ve Sağ ailesinin fertleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kavgaya karışanlardan birinin, hasmının Eski Derik Caddesi'ndeki dükkanına traktörle girmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, traktörün iş yerine girmesi ve dükkanın camlarının kırılması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kavga Şanlıurfa Viranşehir

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