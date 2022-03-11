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Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

10.03.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hassas cildiyle başı dertte olanlar buraya! Bu tip ciltler, dışarıdan gelen her türlü soruna açık oldukları için bakımları da bir hayli uğraştırıcı oluyor. Nem kaybı ve ciltteki yağ yapısının dengesizleşmesi ise hassasiyeti artıran en önemli nedenlerin başında geliyor. Ancak unutmayın, cildinize iyi bakmak sizin elinizde. Hassas bir ciltle ne yapacağınızı bilemiyorsanız sizin için listelediğimiz cilt bakım ürünlerini keşfetmeye ne dersiniz?

Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Eğer hassas bir cildiniz varsa bebekler gibi bakmayı ihmal ettiğinizde memnun edici sonuçlar doğurmadığını görebilirsiniz çünkü hassas ciltler, cilde uygun olmayan makyaj ve bakım ürünlerinin kullanımı, dış etkenler gibi birçok faktörden kolayca etkilenir. Bu nedenle bakımı da oldukça dikkat ister. Peki, cildinizi güçlendirmek, temizlemek ve ihtiyaç duyduğu bakımı yapmak için hangi ürünlere ihtiyacınız olduğunu biliyor musunuz? Cevabınız "Hayır." ise gelin, hassas cilt dostu bakım ürünlerini hep birlikte inceleyelim.

1. CeraVe Nemlendirici Krem'le cilt bariyerinizi güçlendirin

Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Son dönemlerin popüler ve oldukça başarılı bakım ürünlerinden Cerave Nemlendirici Krem'le karşınızdayız. Hassas ciltler en kolay alerjik reaksiyon gösterebilen cilt tipleri arasında yer alıyor. Bu nedenle rutininize bir ürün eklemeden önce hassas cildinize uygun olup olmadığına dikkat etmeniz gerekiyor. CeraVe markası ise cildinizi sizden daha çok düşünüyor desek yanlış olmaz. Kuru ve hassas ciltlerin kullanımına uygun krem, formülünde yer alan seramidler ve hyalüronik asit sayesinde cilt bariyerinizi koruyarak güçlenmesine yardımcı oluyor. Parfümsüz formüllü kreme hassas cildiniz bayılacak!

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2. Cosmed Hassas Ciltlere Özel Güneş Kremi'yle cildinizi güneşten koruyun

Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Hassas ciltlerin dikkat etmesi gereken noktalardan biri de zararlı güneş ışınları. Ciltteki can sıkıcı sorunlar güneşe maruz kaldığında daha da belirgin olabiliyor. Güneşli olmayan günlerin sizi kurtardığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hassas bir cildiniz varsa güneş kremini yaz kış sürmeniz gerekiyor. Dermatolojik testlerden geçen ve tüm cilt tiplerinin sorunlarına yönelik ürünler geliştiren dermokozmetik markalarından Cosmed, %100 mineral içeriğe sahip, hassas ciltlere özel geliştirdiği güneş kremiyle karşımıza çıkıyor. Ürün, özel formülü sayesinde cildin güneşten alacağı hasarı en aza indiriyor. Aynı zamanda UV ışınlarına karşı cildin elastikiyetini

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3. Tertemiz ve güçlü bir cilt için Caudalie Hassas Temizleyici Peeling

Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

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Ciltte biriken ölü hücrelerin arınması ve cildin pürüzleşmesi için kullanılan peeling, cilt bakımında oldukça dikkat isteyen adımların başında geliyor. Sert tanecikli ve cilde uygun olmayan bir peeling, cilt bariyerini güçlendirmek yerine daha da zayıflamasına neden oluyor. Bu nedenle ince tanecikli, yumuşak yapıda bir peeling tercih ederek hassas cildinize iyilik yapabilirsiniz. Caudalie Hassas Temizleyici Peeling, içerdiği üzüm çekirdeği yağı ve akasya balı sayesinde hasar vermeden cildinizi nazikçe temizliyor. Hassas cildinizin beklentisini karşılayacak temiz içerikli bir peeling arayışındaysanız ürüne mutlaka şans vermelisiniz!

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4. Bioderma Sensibio Foaming Gel ile hassas cildinizi yatıştırın

Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Yüz temizleyiciler cilt bakımının olmazsa olmazlarından. Tabii hassas bir cildiniz varsa yüz temizleyicisi seçmek pek de kolay olmuyor. Özellikle parfüm, alkol gibi kimyasal maddeler, ciltteki hassasiyetin ve sorunların artmasına yol açtığı için seçim yaparken dikkat etmek gerekiyor. Bioderma Sensibio Foaming Gel ise bakım rutinlerine eklenmesi gereken, hassas ciltlerin kurtarıcısı olacak yüz temizleyicileri arasında yer alıyor. Hem makyaj kalıntılarını hem gözeneklerde biriken kiri arındırmaya yardımcı oluyor. Tüm yüze hatta göz çevresine bile uygulanabiliyor. Temizleyici jelle cildinizdeki rahatsızlık veren gerginlik hissinden kurtulmaya ne dersiniz?

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5. Daha güçlü bir cilt için La Roche Posay Toleriane Sensitive Krem'i deneyin

Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Hassas ciltlerin imdadına yetişen La Roche Posay Toleriane Sensitive Krem, cilt bariyerini onarıcı ve yatıştırıcı seramid, yoğun nem sağlayan gliserin ve hassasiyet azaltmaya yardımcı termal su ile zenginleştirilmiş içeriği sayesinde hassas ciltlerin sorunlarını ortadan kaldırıyor. 48 saate kadar nemlendirme etkili ürün, 4 hafta düzenli kullanıldığında gözle görülür sonuçlar veriyor. Sadece yetişkinler için değil, bebekler için de gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. Cildin tepki göstereceği alkol ve parfüm gibi zararlı maddeler içermiyor. Komedojenik olmadığı için gözenekleri tıkamıyor. Prebiyotik içeren krem, cildi hem nemlendiriyor hem koruyor.

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6. Norveç böğürtleninin mucizevi yatıştırıcı etkisiyle tanışın Celenes Cloudberry Misel Temizleme Suyu

Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

İçeriğinde hassas ciltler için güçlü bir nemlendirici ve yatıştırıcı özelliğe sahip Norveç böğürtlenine yer veren Celenes markasına ait temizleme suyuyla karşınızdayız. Norveç böğürtleni cildin kir ve yağdan arındırıldıktan sonraki kuruluk hissini önlüyor. Böylece ciltte oluşabilecek tahriş ve kızarıklık gibi problemlerin önüne geçiyor. Hayvanlar üzerinde test yapmayan ve vegan kullanıma uygun temizleme suyu, formülündeki doğal minerallerle cildin suya gerek kalmadan temizlenmesine ve yatışmasına destek oluyor. Üstelik etkili bir antioksidan olan Norveç böğürtleni, hassasiyetin yanı sıra yaşlanma belirtileriyle de başı dertte olanlara yardım ediyor.

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7. Cildinizin ihtiyaç duyduğu temizlik için Herbaderm Hello Clean Yağ Bazlı Temizleyici Balm

Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Severek kullanacağınız Herbaderm Hello Clean Yağ Bazlı Temizleyici Balm, cildinizi maruz kaldığı dış faktörlerden tek adımda temizliyor. Bu esnada cildinizi kurutmadan ipeksi bir yumuşaklık sağlıyor. Ürünü cildinize doğrudan uyguladığınızda yağ formunda olan ürün, suyla temas ettiğinde süte dönüşüyor. Gözenekleri her türlü makyaj kalıntısı, güneş kremi ve çevresel dış etkilerden derinlemesine arındırıyor. Daha bitmedi, cildinizi temizledikten sonra bile içeriğindeki maddeler cildinize etki etmeye devam ediyor. Böylece cilt bariyerini güçlendiriyor, besliyor ve ferahlatıyor. Yüz, dudak ve göz çevresine uygulanabiliyor. Daha ne olsun?

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8. Cildiniz Missha Hassas Ciltler İçin Madecassoside İçerikli Nemlendirici Jel ile kontrol altında

Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Hasar görmüş cildinizi onarmanın zor olduğunu düşünüyorsanız Missha Hassas Ciltler İçin Madecassoside İçerikli Nemlendirici Jel ile tanışmalısınız. İster güneşten hızlı etkilenen bir cildiniz olsun ister ne kadar nemlendirseniz de kuru gözüken bir cildiniz, krem işin içinden çıkılması zor durumlarda bile cildinizin en iyi dostu olmaya aday. Cilt tahriş testinden geçen ürün, hassas cildinizi nemlendiriyor ve yumuşak bir görünüme kavuşmanıza yardımcı oluyor. Dış etkenlere karşı cildi koruyor. Topuk, dirsek ve diz gibi bölgelerin yanı sıra yüze de uygulanabiliyor. Hatta kusursuz görünen bir makyajın ilk adımı için oldukça iyi seçenekler arasında yer alıyor.

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9. Hassas cildiniz için nem şart Garnier Nem Bombası Dinlendirici Kâğıt Yüz Maskesi

Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Maskeler, cilt bakımı için sık kullanılan vazgeçilmez ürünlerden biri. Uzun süre cildinizi neme doyuracak bir kâğıt maske arayışındaysanız Garnier Nem Bombası Dinlendirici Kâğıt Yüz Maskesi tam size göre! Cilt kuruluğu, akne, egzama gibi rahatsızlıklar için etkili tedavi yöntemi arasında yer alan papatya özü ile hyalüronik asidin birleştiği kâğıt yüz maskesi sayesinde cilt, 1 hafta boyunca neme ihtiyaç duymuyor. Maske, cildinize uyguladığınız anda rahatlatıyor ve ciltteki hassasiyeti kontrol altına alıyor. Set halindeki ürün sizi uğraştırmadan pürüzsüz bir cilt elde etmenize yardım ediyor.

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10. Sadece yüzünüz hassas olmayabilir Deotak Soft Krem Deodorant

Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

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Ciltte oluşabilecek uzun vadeli hasarlar, dikkatsiz seçimlerin getirdiği kötü sonuçlar nedeniyle oluşabiliyor. Koltuk altı bölgesi de bu rahatsızlıkların oluşabileceği, vücudun en hassas noktaları arasında yer alıyor. Birbirinden farklı kimyasal içerikli deodorantlar cildinize sandığınızdan daha fazla zarar veriyor. Koltuk altı yapınıza uygun olmayan deodorantlar cildinizi tahriş edebiliyor. İçeriği temiz ve etkili bakım yapan ürünler kullanarak bu sorunların oluşmasını önlemek mümkün. Klinik onaylı ve hassas ciltlere özel üretilen Deotak Soft Krem Deodorant, tahriş olmuş cildinizi iyileştirme konusundaki etkisiyle kalbinizi fethetmeye geliyor!

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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