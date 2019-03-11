Hasta bebeği için ped kullandı! Yöntemi binlerce annenin imdadına koştu

Hasta bir çocuğa bakmak oldukça zor ve anne babalar koşullar ne olursa olsun yaratıcı olmak zorunda kalabiliyorlar.

Tıpkı İngiltere’de yaşayan Emily’nin bulduğu çözüm gibi. Gecenin bir yarısı kızının tıkalı burnunu açmaya çalışan Emily, tuhaf ama dahice bir alternatif uyguladı.

Burun tıkanıklığı için bitkisel karışımlı bir yağ kullananan kadın, yağı gece boyu muhafaza etmesi ve odada temiz bir hava oluşturması için hijyenik ped kullandı.

Yağ ile kapladığı pedi kızının yatak ucuna yapıştırdı. Emily’nin bulduğu çözüm tuhaftı ama işe yaramıştı. Annelerin yer aldığı Facebook grubu The MotherLoad'da fikrini paylaşan genç kadın binlerce annenin imdadına koşmuş görünüyordu. Öyle ki gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı.

Mirror’a konuşan anne Emily ’’saat 3 olmuştu ve kızım nefes almakta zorlanıyordu. Burun açıcı yağım vardı ama yağı hapsedecek bir şey yoktu. Tuvalet kağıdı işe yaramadı. O sırada düşünürken aklıma hijyenik ped kullanma fikri geldi. İşe yaradığını görmek inanılmaz mutluluk verdi. Bence her anne sorun çözme ustası’’ dedi.



