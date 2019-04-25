Hasta kaydı yapan görevliye darp anı kamerada

Şanlıurfa'da hasta yakınının, hastane görevlisini darbetme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu İbrahim H, diş ağrısı çeken kızını Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine götürdü.
Henüz belirlenemeyen nedenle hasta kaydı yapan görevliyle tartışan İbrahim H, tokat atıp kaçmaya başladı.
Kaçarken kapıya çarparak yaralanan zanlı hastanede tedavi altına alındı.
Zanlının görevliye tokat atma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Başlatılan soruşturma sürüyor.
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