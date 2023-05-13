Hasta ve yakınlarından saldırı! 'Serum' nedeniyle iki sağlık memurunu darbettiler

Olay, saat 16.00 sıralarında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hastaneye tedaviye gelen Musa D., annesi Döne D., ve yakını Filiz K., sağlık memurları M.O.G ile F.D.'ye, Musa D.'nin kolundaki biten serumu çıkarmalarını söyledi. Sağlık memurları ise işleri bitince çıkaracaklarını söyledi.

Sağlık çalışanları M.O.G ve F.D.

SAĞLIK MEMURLARI DARP RAPORU ALDI

Musa D. ve yakınları duruma tepki göstererek M.O.G ile F.D.'yi darbetti. 2 sağlık çalışanı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri Musa D., annesi Döne D., ile Filiz K.'yı gözaltına aldı. Darp raporu alan sağlık memurları, şüphelilerden şikayetçi olmak için karakola gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

