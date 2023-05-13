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  4. Hasta ve yakınlarından saldırı! 'Serum' nedeniyle iki sağlık memurunu darbettiler

Hasta ve yakınlarından saldırı! 'Serum' nedeniyle iki sağlık memurunu darbettiler

13.05.2023 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Acil servise tedaviye gelen Musa D. (39) ve yakınları, serumu geç çıkarma gerekçesiyle tartıştıkları sağlık görevlisi M.O.G (28) ile F.D'yi (26) darbetti. Darp raporu alan sağlık memurları, şüphelilerden şikayetçi olmak için karakola gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasta ve yakınlarından saldırı! 'Serum' nedeniyle iki sağlık memurunu darbettiler

Olay, saat 16.00 sıralarında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hastaneye tedaviye gelen Musa D., annesi Döne D., ve yakını Filiz K., sağlık memurları M.O.G ile F.D.'ye, Musa D.'nin kolundaki biten serumu çıkarmalarını söyledi. Sağlık memurları ise işleri bitince çıkaracaklarını söyledi.

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Sağlık çalışanları M.O.G ve F.D.

SAĞLIK MEMURLARI DARP RAPORU ALDI

Musa D. ve yakınları duruma tepki göstererek M.O.G ile F.D.'yi darbetti. 2 sağlık çalışanı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri Musa D., annesi Döne D., ile Filiz K.'yı gözaltına aldı. Darp raporu alan sağlık memurları, şüphelilerden şikayetçi olmak için karakola gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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