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Hasta yakınları demir sopayla kafasına vurdular! Doktor, ağır yaralı...

20.08.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen çocuğa damar yolunun geç açıldığı gerekçesiyle yakınlarının saldırdığı acilde görevli doktor Esadullah Beğoğlu (36), kafasına demirle vurulması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, doktor Beğoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sanları güvenlik kamerasına da yansıdı.

Hasta yakınları demir sopayla kafasına vurdular! Doktor, ağır yaralı...

Korkunç olay, gece saatlerinde kentteki özel bir hastanenin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, yüksek ateş şikayeti ile hastaneye getirilen bir çocuğa damar yolu açılmak istendi. Çocuğun damar yolunun geç açılması gerekçesiyle yakınları acilde görevli doktor Esadullah Beğoğlu’na hakaretler ederek saldırdı. Hastane içinde başlayan gerginlik acil servisin bahçesine kadar taştı. Demir sopa ve kemerlerle yapılan saldırıda Beğoğlu ve hastanenin gece müdürü Ahmet Sefa Sağlık ile güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus yaralandı.

Demir sopa ile başına vurulan Esadullah Beğoğlu, ağır yaralanarak, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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DAMAR YOLU AÇILAMADI DİYE

Hastanenin gece müdürü Ahmet Sefa Sağlık, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen çocuğun babası ve yakınları tarafından saldırıya uğradıklarını söyledi.

Saldırının hedefi olan doktorun başından çok sayıda darbe aldığını ve yoğun bakıma sevk edildiğini söyleyen Sağlık, "Saat 23.00 sıralarında hastanemize yüksek ateş şikayetiyle bir çocuk hasta getirildi. Yüksek ateş gerekçesiyle damar yolu açılamadı. Yüksek ateşlerde damar yolu açılamayabilir. Bunun üzerine yakınları sinirlendi ve hastane içinde arbede çıkardılar. Güvenlik personelimizle birlikte biz hasta yakınlarını sakinleştirip dışarıya çıkarmaya çalıştık. Bu sırada çocuk hastanın müdahalesi yapılmaya devam edildi. Bu sırada çocuğun babası telefonla birilerini aramış ve dışarı çıktığımızda çok ağır hakaret ve küfürler edildi. Doktorumuza, bana ve güvenlik görevlisine saldırdılar. Doktorumuzun başında 15 dikiş var. Kusma ve beyin travması şikayetiyle üniversite hastanesine götürdük. Yoğun bakım gerektiği için sevk verildi. Gerekli mercilere şikayette bulunduk. Şahısların anne ve babası yaşlı olduğu için kaçamadı onlar polis tarafından gözaltına alındı ancak diğerleri kaçtı ve polisin araştırması sürüyor" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; hasta yakınlarının kalabalık bir grup ile hastane bahçesinde doktora saldırdığı anlar yer aldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)

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Doktor Gaziantep

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