Hasta yakınları ilaçların ödeme kapsamına alınmasından mutlu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu kararıyla kalp, KOAH, HIV, parkinson, alzaymır ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçların da aralarında bulunduğu 62 ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edilmesiyle ilgili Bolu'da kalp ve KOAH hastası annesine bakan Müzeyyen Akgün, alınan kararın hasta yakınları ve hastalar için çok sevindirici olduğunu söyledi.

Çakmaklar Mahallesi'nde oturan 60 yaşındaki emekli Müzeyyen Akgün, kalp ve KOAH hastası 83 yaşındaki annesi Resmiye Yunus'un bakımını üstlendi.

Gün içerisinde aralıklarla oksijen tüpüne bağlanan annesiyle yakından ilgilenen Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin tedavisinde kullanılan ilaçların çok pahalı olduğunu, kalp ve KOAH hastalığının yanı sıra, annesinin birçok rahatsızlığı daha bulunduğunu anlattı.

Annesinin 2006 yılından beri KOAH hastası olduğunu aktaran Akgün, "Annemin hastalığı 2013 yılından sonra yoğunlaştı. Yaklaşık 4 ay yoğun bakımda kaldı, 7 ay konuşamadı ve yatalak oldu. Nefes borusu delindiği için cihazlarla hayatını sürdürdük. Yaklaşık 7 aydan sonra annem yapılan tedavilerin ardından normale dönmeye başladı. Annemin ciğerleri artık yatağının yan kısmında bulunan bu makinelerle çalışıyor." dedi.