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Hasta yakınları ilaçların ödeme kapsamına alınmasından mutlu

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.11.2018 13:12 | Son Güncelleme

Kalp ve KOAH hastası annesine bakan Müzeyyen Akgün, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 62 ilacın ödenecek ilaçlar listesine dahil edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu kararıyla kalp, KOAH, HIV, parkinson, alzaymır ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçların da aralarında bulunduğu 62 ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edilmesiyle ilgili Bolu'da kalp ve KOAH hastası annesine bakan Müzeyyen Akgün, alınan kararın hasta yakınları ve hastalar için çok sevindirici olduğunu söyledi.

Çakmaklar Mahallesi'nde oturan 60 yaşındaki emekli Müzeyyen Akgün, kalp ve KOAH hastası 83 yaşındaki annesi Resmiye Yunus'un bakımını üstlendi.

Gün içerisinde aralıklarla oksijen tüpüne bağlanan annesiyle yakından ilgilenen Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin tedavisinde kullanılan ilaçların çok pahalı olduğunu, kalp ve KOAH hastalığının yanı sıra, annesinin birçok rahatsızlığı daha bulunduğunu anlattı.

Annesinin 2006 yılından beri KOAH hastası olduğunu aktaran Akgün, "Annemin hastalığı 2013 yılından sonra yoğunlaştı. Yaklaşık 4 ay yoğun bakımda kaldı, 7 ay konuşamadı ve yatalak oldu. Nefes borusu delindiği için cihazlarla hayatını sürdürdük. Yaklaşık 7 aydan sonra annem yapılan tedavilerin ardından normale dönmeye başladı. Annemin ciğerleri artık yatağının yan kısmında bulunan bu makinelerle çalışıyor." dedi.

Bazı ilaçların ödeme kapsamından çıkartıldığını hatırlatan Akgün, "Annemin o kadar çok ilacı var ki kalp yetmezliği, kalp büyümesi, tansiyon, alerjik astım ve KOAH ilaçları var. Nefes almasını kolaylaştıran havanın ilaçları var. Ağrı kesicileri ve şurupları da var. Ben artık karıştırıyordum. Hangisine ne ödediğimi." dedi.

Akgün, kullanılan cihazlar nedeniyle elektrik faturasının da yüksek geldiğini ifade etti.

Annesinin kullandığı ilaçların ödeme kapsamına alınmasının iyi bir çalışma olduğunu belirten Akgün, "Annemin bir geliri yok. Biz Bulgaristan göçmeniyiz. Annemin oradan cüz'i miktarda bir maaşı var. Buradan bir geliri yok yani. Bizim yanımızda. Bakımını biz sağlıyoruz." diye konuştu.

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aile Çakmaklar Mahallesi çalışma Kalp KOAH Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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