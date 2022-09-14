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Hastalığı nedeniyle yıllarca baskı yaşadı! Sakal bırakan kadın paylaştı: "Çok daha özgüvenli hissediyorum"

14.09.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakalın sadece erkeklerde çıktığı düşünülse de bu konu büyük yanılgılar arasında bulunuyor. Kadınlarda da sakal çıkabiliyor. Polikistik over sendromu gibi hastalıklar kadınlarda istenmeyen tüylerin çıkmasına neden olabiliyor. Anissa Bennett isimli kadın da bu hastalık nedeniyle çıkan sakallarıyla yaşadıklarını paylaştı.

Hastalığı nedeniyle yıllarca baskı yaşadı! Sakal bırakan kadın paylaştı: "Çok daha özgüvenli hissediyorum"

Kanada'da yaşayan Anissa Bennett'e 12 yaşındayken yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşumu şeklinde gelişen polikistik over teşhisi konuldu. Bu hastalık adet düzensizliği, kilo artışı, vücut genelinde tüylenme, sivilce oluşumu gibi etkiler gösterebiliyor. Annisa'nın polikistik over sendromu (PCOS) nedeniyle gelişen hirsutizm hastalığı ile tüylerinde artış meydana geldi. Bu tüyler nedeniyle yaşadıklarını paylaşan Annisa, bu hastalıkla savaşan birçok kadına destek oldu.

YILLARCA AKRAN ZORBALIĞINA UĞRADI

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Annisa yüzündeki tüyler nedeniyle sınıf arkadaşları tarafından acımasızca zorbalığa uğradı. 22 yaşına gelip çalışmaya başladığında yüzündeki kılları tıraş etmesi için baskı hissetti. Anissa, "Ergenlik gelir gelmez küçük bir kadın bıyığı almaya başladım İstediğim son şey olduğu için okula gitmekti. Bu benim için her zaman bir sorundu. İnsanlar benimle dalga geçti ve zorbalık yaptı çünkü bende babalarınkinden daha kalın tüyler vardı. Her zaman yalnız bir hayat yaşamaya çalıştım ve hiçbir zaman çok fazla dışarı çıkmadım. Arkadaşlarım ile gezilere gitmedim, çok az arkadaşım vardı."

TOPLUMSAL İMAJLARA UYMAYA ÇALIŞMAKTAN YORULDUM

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"Okulu bitirip iş hayatına atıldığımda, bunun gerçekten bir sorun olduğunu hissettim ve tıraş olmaya başladım çünkü çıkarmak daha kolaydı." İşe giderken her gün traş olan Annisa bu yıl 25 Ağustos'ta kadın vücut kılları konusunda farkındalığı artırmak amacıyla sakalını uzatmaya başladı. "Diğer sakallı hanımların videolarını gördüm ve 'Biliyor musun, işim bitti. Tıraş olmaktan ve kadınların nasıl görünmesi gerektiğine dair toplumsal imajlara uymaya çalışmaktan yoruldum' diye düşündüm" diyor.

"NE OLURSA OLSUN KENDİNİ SEV"

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Annisa sakalları ile dışarıya çıktığında kendinden emin olduğunu belirtiyor. "İnsanların bakmasına aldırmıyorum. Onların soruları varsa, bana gelip 'hey, neden bayan sakalın var?' diye sormalarına aldırmıyorum. Yüzünde kıl varsa, o sadece kıldır. Ne olursa olsun kendini sev."

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POLİKİSTİK OVER SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Adet düzensizliği
  • Kilo artışı
  • Tüylenme
  • 2 adet döngüsü arasında görülen kanamalar
  • Kilo alma
  • Çocuk sahibi olamama
  • Yüz ve sırtta sivilcelenme
  • Seste kalınlaşma
  • Göğüslerde büyüme, küçülme ve hassasiyet
  • Saç dökülmesi
  • Ciltte lekelenmeler
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