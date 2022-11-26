Hastalığı yok ediyor: Pekmeze limon sıkın mucizeye şahit olun

Pekmez, tek başına bile çok etkili bir besinken limonla karıştırıldığında mucizevi etkilere neden oluyor. Mutfaklarımız ve yemeklerimizde kullandığımız limon, bin bir faydası ile öne çıkıyor. Cilt bakımından vücut sağlığına kadar her türlü faydası olan limon, evdeki olumsuz enerjileri de temizliyor.
Kansere bile iyi geldiği öne sürülen pekmez bağırsakları temizleyerek sindirimi düzenliyor. Strese iyi gelen pekmez, şeker ihtiyacını da karşılıyor. Kış hastalıklarına karşı çok etkili olan pekmez, kansızlığa da çok iyi geliyor.
Pekmezle limon bir araya gelince mucizevi etkilere sahip oluyor. Vücudu baştan ayağa temizleyen limonlu pekmez, soğuk kış günlerinde kurtarıcınız olacak. Limon eklenmiş pekmez aç karnına tükettiğinizde ise birçok derdinizden kurtulmuş olacaksınız.
1/2 çay bardağı pekmez (üzüm, keçiboynuzu ya da dut)
Bir adet taze sıkılmış limon suyu
1/2 su bardağı su
1/2 su bardağı suyun içine pekmez ve taze sıktığınız limon suyunu ilave edin. Ardından iyice karıştırın.
Bu karışımı hazırladıktan sonra hemen içmeyin. Sabahları aç karnına içmek daha faydalı ve etkili. Ancak o an herhangi bir ağrınız ve hastalığınız varsa, tüketebilirsiniz. (Ensonhaber)