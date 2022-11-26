Hastalığı yok ediyor: Pekmeze limon sıkın mucizeye şahit olun

Pekmez, tek başına bile çok etkili bir besinken limonla karıştırıldığında mucizevi etkilere neden oluyor. Mutfaklarımız ve yemeklerimizde kullandığımız limon, bin bir faydası ile öne çıkıyor. Cilt bakımından vücut sağlığına kadar her türlü faydası olan limon, evdeki olumsuz enerjileri de temizliyor.

PEKMEZİN MUCİZESİ

Kansere bile iyi geldiği öne sürülen pekmez bağırsakları temizleyerek sindirimi düzenliyor. Strese iyi gelen pekmez, şeker ihtiyacını da karşılıyor. Kış hastalıklarına karşı çok etkili olan pekmez, kansızlığa da çok iyi geliyor.

PEKMEZLE LİMON BİR ARAYA GELİNCE...

Pekmezle limon bir araya gelince mucizevi etkilere sahip oluyor. Vücudu baştan ayağa temizleyen limonlu pekmez, soğuk kış günlerinde kurtarıcınız olacak. Limon eklenmiş pekmez aç karnına tükettiğinizde ise birçok derdinizden kurtulmuş olacaksınız.

PEKMEZLİ LİMONUN FAYDALARI

Kan dolaşımını hızlandırır.

Tatlı ihtiyacınızı gidermeniz konusunda destek olur.

Grip ve nezle gibi kış hastalıklarıyla hem savaşır hem de korur.

Kuru öksürüğü sona erdirir ve boğazın tahriş olmasını engeller.

Eğer kış hastalıklarına yakalandıysanız, iyileşmenizi hızlandırır.

Tokluk hissi vererek zayıflamak isteyenlere destek olur.

Aynı zamanda vücudu serbest radikallerden, yani zararlı maddelerden korur.

Vücuda enerji verir. Halsiz ve yorgun hissedenlerin sorununu ortadan kaldırır.

Hem tatlı yeme isteğini azalttığı hem de kan dolaşımını hızlandırdığı için kilo vermek isteyenlere de destek oluyor.

LİMONLU PEKMEZ KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

1/2 çay bardağı pekmez (üzüm, keçiboynuzu ya da dut)

Bir adet taze sıkılmış limon suyu

1/2 su bardağı su

1/2 su bardağı suyun içine pekmez ve taze sıktığınız limon suyunu ilave edin. Ardından iyice karıştırın.

Bu karışımı hazırladıktan sonra hemen içmeyin. Sabahları aç karnına içmek daha faydalı ve etkili. Ancak o an herhangi bir ağrınız ve hastalığınız varsa, tüketebilirsiniz. (Ensonhaber)



