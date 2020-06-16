Hastalık tedavi eden EndeavorRX oyunu FDA'den onay aldı!

Çocuklarımız bazen tedavi gerektiren sorunlarla karşılaşabiliyor. Bunların başında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi sorunlar geliyor. Bu gibi sorunlar yaşayan çocuklar çeşitli odaklanma ve sabit duramama belirtileri veriyor. Ebeveynler çok geç olmadan bu hastalığı bir çözüme kavuşturmak istiyor. Bunun için pek tabii ki başvurulacak ilk yer psikiyatristler ve psikologlar oluyor. Onların tedavileri ile çocukların sorunları tedavi edilebiliyor. Akili Interactive'in EndeavorRX oyunu da tam da burada devreye giriyor; Çünkü bu oyunun iddiası çocukların sorunlarını bir ilaç gibi tedavi edebildiği yönünde.
EndeavorRX, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldı. FDA, 600'den fazla çocuk üzerinde gerçekleştirilen klinik çalışmaların ardından 8-12 yaş arasında, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaşayan çocuklarda tedavisi için EndeavorRX oyununun kullanılabileceğine dair yetki verdi. Böylece EndeavorRX, ABD'de ilaç olarak reçeteye yazılabilen ve pazarlanabilen ilk video oyunu oldu. Yani bir ilki başardı.
EndeavorRX'in geliştiricisi Akili Interactive'e göre oyun, DEHB tedavisinde başarılı sonuçlar sunuyor ve ailelere bir umut oluyor. Firmanın aktardıklarına göre DEHB teşhisi olan çocuklara dört hafta boyunca iPhone ve iPad üzerinden haftada beş gün, günde 25 dakika olacak şekilde EndeavorRX oynatıldı. Sonuçta, çocukların üçte birinde bir dikkat eksikliğine rastlanmadı. Bu iyileşmeler 1 aya kadar etkisini korudu. Ancak çocuklar isteksizlik ve baş ağrısı gibi yan etkiler yaşadı.
EndeavorRX'in iddiası oldukça umut verici. Umarız ki birçok aile, çocuklarının tedavi için de aynı şeyi düşünür ve FDA'den onay alan EndeavorRX ile daha sağlıklı bir hayata adım atarlar.
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