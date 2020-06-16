HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Hastalık tedavi eden EndeavorRX oyunu FDA'den onay aldı!

Hastalık tedavi eden EndeavorRX oyunu FDA'den onay aldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.06.2020 12:16 | Son Güncelleme

EndeavorRX oyunu ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldı. Onay ile birlikte Akili Interactive'in oyunu EndeavorRX, çocuklarda karşılaşılan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek. İşte ilaç gibi oyun EndeavorRX'in detayları...

Hastalık tedavi eden EndeavorRX oyunu FDA'den onay aldı!

Çocuklarımız bazen tedavi gerektiren sorunlarla karşılaşabiliyor. Bunların başında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi sorunlar geliyor. Bu gibi sorunlar yaşayan çocuklar çeşitli odaklanma ve sabit duramama belirtileri veriyor. Ebeveynler çok geç olmadan bu hastalığı bir çözüme kavuşturmak istiyor. Bunun için pek tabii ki başvurulacak ilk yer psikiyatristler ve psikologlar oluyor. Onların tedavileri ile çocukların sorunları tedavi edilebiliyor. Akili Interactive'in EndeavorRX oyunu da tam da burada devreye giriyor; Çünkü bu oyunun iddiası çocukların sorunlarını bir ilaç gibi tedavi edebildiği yönünde.

REÇETEYE YAZILAN İLK OYUN: ENDEAVORRX

EndeavorRX, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldı. FDA, 600'den fazla çocuk üzerinde gerçekleştirilen klinik çalışmaların ardından 8-12 yaş arasında, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaşayan çocuklarda tedavisi için EndeavorRX oyununun kullanılabileceğine dair yetki verdi. Böylece EndeavorRX, ABD'de ilaç olarak reçeteye yazılabilen ve pazarlanabilen ilk video oyunu oldu. Yani bir ilki başardı.

ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ KALMADI

EndeavorRX'in geliştiricisi Akili Interactive'e göre oyun, DEHB tedavisinde başarılı sonuçlar sunuyor ve ailelere bir umut oluyor. Firmanın aktardıklarına göre DEHB teşhisi olan çocuklara dört hafta boyunca iPhone ve iPad üzerinden haftada beş gün, günde 25 dakika olacak şekilde EndeavorRX oynatıldı. Sonuçta, çocukların üçte birinde bir dikkat eksikliğine rastlanmadı. Bu iyileşmeler 1 aya kadar etkisini korudu. Ancak çocuklar isteksizlik ve baş ağrısı gibi yan etkiler yaşadı.

EndeavorRX oyunu

EndeavorRX'in iddiası oldukça umut verici. Umarız ki birçok aile, çocuklarının tedavi için de aynı şeyi düşünür ve FDA'den onay alan EndeavorRX ile daha sağlıklı bir hayata adım atarlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Evrende yalnız olmadığımıza dair önemli kanıt!Evrende yalnız olmadığımıza dair önemli kanıt!
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe FETÖ operasyonu

Peş peşe FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Survivor Evrim'den olay hareket! Herkes şaşkına döndü

Survivor Evrim'den olay hareket! Herkes şaşkına döndü

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galaxy Tab S7 ailesi için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor

Galaxy Tab S7 ailesinden yeni bilgiler!

X10 ailesine yeni üyeler ekleyecek

Honor X10 ailesine yeni üyeler geliyor!

Samsung, Galaxy M41'in OLED ekranı için TCL'nin kapısını çaldı!

Samsung'un yeni telefonu bir ilk olacak! Bakın neden...

Samanyolu Galaksisi'nde 30'dan fazla zeki yaratık türü var olabilir!

Evrende yalnız olmadığımıza dair önemli kanıt!

ABD Huawei'ye 5G için izin verdi! Buzlar eriyor mu?

Herkesi şaşırtan Huawei kararı! Onay verildi

iOS 14 iMac modellerinin yenisini gösterdi!

İOS 14'te ortaya çıktı! İşte Apple'ın yeni ürünü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.