Hastalık tedavi eden EndeavorRX oyunu FDA'den onay aldı!

Çocuklarımız bazen tedavi gerektiren sorunlarla karşılaşabiliyor. Bunların başında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi sorunlar geliyor. Bu gibi sorunlar yaşayan çocuklar çeşitli odaklanma ve sabit duramama belirtileri veriyor. Ebeveynler çok geç olmadan bu hastalığı bir çözüme kavuşturmak istiyor. Bunun için pek tabii ki başvurulacak ilk yer psikiyatristler ve psikologlar oluyor. Onların tedavileri ile çocukların sorunları tedavi edilebiliyor. Akili Interactive'in EndeavorRX oyunu da tam da burada devreye giriyor; Çünkü bu oyunun iddiası çocukların sorunlarını bir ilaç gibi tedavi edebildiği yönünde.

REÇETEYE YAZILAN İLK OYUN: ENDEAVORRX

EndeavorRX, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldı. FDA, 600'den fazla çocuk üzerinde gerçekleştirilen klinik çalışmaların ardından 8-12 yaş arasında, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaşayan çocuklarda tedavisi için EndeavorRX oyununun kullanılabileceğine dair yetki verdi. Böylece EndeavorRX, ABD'de ilaç olarak reçeteye yazılabilen ve pazarlanabilen ilk video oyunu oldu. Yani bir ilki başardı.