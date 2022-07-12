Hastalıkların şifası onda! Kanser tedavisinde kullanılıyor...

Bamya bitkisinin içinden çıkan küçük çekirdeklerden oluşan bamya tohumu son senelerde bilim dünyasının araştırdığı konular arasına girdi. Çoğu araştırmada değerlendirilen bu bitki B ve C vitamini, potasyum, folik asit, demir, çinko ve kalsiyum açısından zengindir. İşte faydaları...

BAMYANIN FAYDALARI

Bamya tohumu alternatif tıpta yüzyıllardır kullanılıyor. Çoğu sağlık sorununa iyi gelen bamya tohumu kanser ve bağırsak rahatsızlığı için oldukça faydalıdır.

Güçlü antioksidan özelliğine sahip olan bamya tohumu bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Tüm bunlar bir yana nezle ve gribe de iyi geldiği gibi kolon kanseri hastalığının tedavisinde de tercih ediliyor.

Tümör riskini minimuma indiren bamya tohumu kanserle saçaşır. Vücuttaki tümörlerin çoğalmasını engeller. Bamya tohumu düzenli olarak tüketildiğinde bağırsakların temizlenmesine katkı sağlar ve sindirim sistemi sorunlarını çözer.

BAMYA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Tohumları öğüterek tüketmeniz önerilir. Tohumları toz haline getirip yoğurdun içerisine ekleyebilirsiniz.



