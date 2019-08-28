HABER

Hastane acil servisindeki görüntüye soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 16:29 | Son Güncelleme

BARTIN Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde, kayıt işlemleri yapan vezne görevlisi kadın, hastalar işlem sırası beklerken, bilgisayardan alışveriş yaptığına ilişkin görüntülere Bartın Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.

Hastane acil servisindeki görüntüye soruşturma

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde, kayıt işlemleri yapan vezne görevlisi kadın, hastalar işlem sırası beklerken, bilgisayardan alışveriş yaptığına ilişkin görüntülere Bartın Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.
Bartın Sağlık Müdürü Dursun Koç tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
“Sosyal medyada yer alan 'Bartın Devlet Hastanesinin Acil Servisinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti' başlıklı haberler üzerine İl Müdürlüğümüz tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Görevi başındaki çalışanın, işiyle ilgisi olmayan internet sitelerine girmesi uygun değildir. İlgili personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Hastane hizmetlerinde kullanılan bilgisayarların maksadı dışında kullanılmaması için de gerekli tedbirler alınmıştır.”

FOTOĞRAFLI

Hastane acil servisindeki görüntüye soruşturmaHastane acil servisindeki görüntüye soruşturma

Gercüş'te heyecanlandıran keşif! Peygamber'e mi ait? Gercüş'te heyecanlandıran keşif! Peygamber'e mi ait?
Denizi kirletene af yokDenizi kirletene af yok
Erbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladıErbil’de 80’den fazla öğrenci Türkçe Dil Kursu’nu başarıyla tamamladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Giyim devinin adı değişti

Giyim devinin adı değişti

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis kılık değiştirdi! Çete çökertildi

Polis kılık değiştirdi! Çete çökertildi

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de korkutan deprem!

İğrenç olay! Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Çoban tarafından tesadüfen bulunan taş 55 milyon yıllık fosil çıktı!

Buğday tanesine benziyordu! Ne olduğu ortaya çıktı

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.