Antalya'da taktığı ağız maskesiyle hasta gibi davranan şüpheli, hastane asansöründe bir kişinin cebinden 300 lira çaldığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Kepez Devlet Hastanesi'ne muayene olmak için gelen B.Ö, hastane asansöründe 300 lirasının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin ağız maskesi ve şapka takan A.K. olduğunu belirledi.
Şüpheli, Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi'ndeki bir otobüs durağında yakalandı.
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