HABER

Hastane asansöründe "maskeli" hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 14:45 | Son Güncelleme

Antalya'da taktığı ağız maskesiyle hasta gibi davranan şüpheli, hastane asansöründe bir kişinin cebinden 300 lira çaldığı iddiasıyla yakalandı

Antalya'da taktığı ağız maskesiyle hasta gibi davranan şüpheli, hastane asansöründe bir kişinin cebinden 300 lira çaldığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Kepez Devlet Hastanesi'ne muayene olmak için gelen B.Ö, hastane asansöründe 300 lirasının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin ağız maskesi ve şapka takan A.K. olduğunu belirledi.

Şüpheli, Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi'ndeki bir otobüs durağında yakalandı.

PARTNERSıradan insanların soyu tükenecek!Sıradan insanların soyu tükenecek!
Cumhurbaşkanlığı'ndan gündemi sallayacak 'Cemal Kaşıkçı' açıklamasıCumhurbaşkanlığı'ndan gündemi sallayacak 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması
Esenler’de deprem tatbikatı yapıldıEsenler’de deprem tatbikatı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ağız maskeli Antalya asansör hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşetin boyutu büyüyor! Cemal Kaşıkçı'nın parçalarını bulmak için polis hazırlanıyor

Vahşetin boyutu büyüyor! Cemal Kaşıkçı'nın parçalarını bulmak için polis hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan gündemi sallayacak 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan gündemi sallayacak 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

AK Partili Hamza Dağ'dan sosyal medyadaki 'öpüşme' videosuna sert tepki!

AK Partili Hamza Dağ'dan sosyal medyadaki 'öpüşme' videosuna sert tepki!

Bodrum'da domuzlar yerleşim yerine indi

Bodrum'da domuzlar yerleşim yerine indi

Diyarbakır'daki 'Şöhretler Karması'nın kadrosu belli oldu: Erdoğan, Albayrak, Soylu...

Diyarbakır'daki 'Şöhretler Karması'nın kadrosu belli oldu: Erdoğan, Albayrak, Soylu...

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.