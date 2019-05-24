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Hastane bahçesinde polisin havaya ateş açarak kavga edenleri ayırdığı olay kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 10:10 | Son Güncelleme

Maltepe’de iki grup arasında çıkan tartışma hastaneye sıçradı.

Maltepe’de iki grup arasında çıkan tartışma hastaneye sıçradı. İki grup hastanede karşılaşınca birbirine girerken, polis hastane bahçesinde havaya ateş açarak grubu dağıttı.
Maltepe’de geçtiğimiz gün iki husumetli grup arasında kavga çıktı.İddiaya göre kavganın taraflarından bazıları yaralanınca hastaneye kaldırıldı. İki grup bu kez Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’nde karşılaştı. Birbirine giren gruba polis müdahale etti. Hastane bahçesinde yaşanan kavgaya polis havaya ateş açarak müdahale etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grup birbirine girerken, polis havaya ateş açarak grubu dağıtıyor.

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