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Hastane bahçesinde silahlı kavga! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2018 19:31 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu içesinde hastane bahçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Hastane bahçesinde silahlı kavga! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki akraba aile arasında Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesinde sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar ateşlendi. Olayda ikisi hastane bahçesinde olmak üzere iki gruptan S.A, Ş.S, C.Ç, Ü.Ç. ve H.Ç. yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, aynı hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ekipler, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı

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Anahtar Kelimeler:
Manisa hastane Silahlı kavga

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ülke teksasa döndü,Belli bir proje doğrultusında gene belli bir kitlenin silahlandırılması sonucu artık sokakta iki kişdidem biri silah taşır vaziyetde,bırakın silah taşımayı varlığı ile bile tehlike arzeden bu sapık,magandalar normal vatandaş için büyük tehlike oluşturmakta,Devlet ororitesine güvenerek yaşayan insanlar,Devlet destekli bu silahlı magandalar karşıdında tamamen kırumasız durumdadır,Seçimlerde ou şetefsiz bir yobazın o silahları işaret ederek halkı tehdit etmesi,Seçim gecesi silahlarla sıkaklarda terö estirmeleri,onları koruma kanunları hepsi,paramiliter güç oluşturma amaçlıdır
Teksas'a döndü ülke. hastane basıp doktor ve sağlıkçı dövmek, okul basıp öğretmen dövmek taksici kadın dövmek vs. Ne diyelim
şuna bak silah olmayan yok birde devlet mermi istihakını silah başı 200 den 1000 adete çıkardı
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