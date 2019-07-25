Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de felçli olduğu için yüzde 68 engelli raporu bulunan, kirada oturduğu evden çıkartılan, ailesiyle görüşmediğinden gidecek yeri de olmadığı için 15 gündür Denizli Devlet Hastanesi bahçesindeki bankta yatıp, kalkan 68 yaşındaki Hamza Çevik'e, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine yardım eli uzandı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastane bahçesinden alınan Çevik, yaşlı bakımevine götürüldü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir çay ocağında ocakçılık yaparak geçimini sağlayan Hamza Çevik, 3 yıl önce kısmi felç geçirdi. Yüzde 68 engelli raporu bulunan ve yalnız yaşayan Çevik'e aylık 470 lira engelli maaşı bağlandı. Sağ kolu ve bacağını güçlükle kullanabilen ve koltuk değneği ile yürüyebilen Çevik, 15 gün önce kiracı olarak oturduğu evden de çıkarıldı. 2 çocuk babası olan ve aile fertleriyle görüşmediği öğrenilen Çevik, kalacak yeri olmadığı için Denizli Devlet Hastanesi'nin bahçesinde yaşamaya başladı. Hastane bahçesindeki bankı kendine yatak yapan Çevik, karnını yardımsever ve çevredeki esnafın yardımıyla doyurmaya başladı.

'ENGELLİ MAAŞIMI VERMEYE HAZIRIM, KALACAK YER İSTİYORUM'

15 gündür hastane bahçesinde yaşadığını belirten Çevik, "Kalacak yerim yok. Ev sahibim evini sattı. Üzerimdeki gömlek 15 gündür üzerimde. Banyo yapamadım. Gidecek bir yerim olmadığından burada zor şartlar altında yaşıyorum. Çocuklarımı aradığımda telefonu yüzüme kapatıyorlar. 470 lira engelli maaşımla yaşıyorum. Yüzde 68 engelli raporum var. Sadece yatacağım bir yer istiyorum. Engelli maaşımın tamamını vermeye hazırım" diye konuştu.

Duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine evsiz Çevik, bugün Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastane bahçesinden alınıp, yaşlı bakımevine götürüldü.