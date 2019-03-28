Hastane çatısından atlayarak, intihar etti

Çağlar ÖZTÜRK- Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) - ADANA’da 9 katlı Seyhan Devlet Hastanesi'nin çatısına çıkan 40 yaşlarındaki bir erkek, kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane çatısına çıkan, kimliği henüz belirlenemeyen 40 yaşlarında erkeği görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevredekiler çatıdaki kişiyi aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak bu kişi, hastanenin çatısından kendini boşluğa bıraktı. Acil servisten gelen sağlık ekibinin kontrol ettiği kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI



