HABER

Hastane önündeki park tartışmasında sağlık çalışanı bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 09:35 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ambulans alanına park etmek isteyen bir kişi, tartıştığı sağlık çalışanını bıçakladı.

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ambulans alanına park etmek isteyen bir kişi, tartıştığı sağlık çalışanını bıçakladı. Olay dün akşam saatlerinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünün önünden meydana geldi. Hastaneye gelen bir kişi, onkoloji bölümünün önünde ambulans için ayrılan alana park etmek istedi. Ambulans şoförü Serkan Taşdelen sürücüye aracını bu alana park etmesinin yasak olduğunu söyledi. İkili arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi sağlık çalışanını sırtından ve kalçasında bıçakladı. Saldırgan hemen olay yerinden yaya olarak kaçarken yaralanan sağlık çalışanı hemen yine aynı hastanenin acil bölümüne kaldırıldı. 112 çalışanının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!
Meteoroloji uyardı! Salı gününden itibaren... Meteoroloji uyardı! Salı gününden itibaren...
Taş evleriyle cazibe merkezi DoğanbeyTaş evleriyle cazibe merkezi Doğanbey
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Tuğba Ekinci'nin Ahmet Kural - Sıla ve kadına şiddet yorumu olay oldu! 'Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır'

Tuğba Ekinci'nin Ahmet Kural - Sıla ve kadına şiddet yorumu olay oldu! 'Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır'

Aleyna Tilki pijamasıyla İtalya sokaklarında turladı!

Aleyna Tilki pijamasıyla İtalya sokaklarında turladı!

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis dahi baka kaldı! İç çamaşırından servet çıktı

Polis dahi baka kaldı! İç çamaşırından servet çıktı

Son dakika! 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! 3 bin kişi göreve iade edildi

Sokak hayvanlarını besleyen kadını darp ettiler

Sokak hayvanlarını besleyen kadını darp ettiler

Meteoroloji uyardı! Salı gününden itibaren...

Meteoroloji uyardı! Salı gününden itibaren...

Konya'da yürekleri ağza geldi! Uçak cayır cayır böyle yandı

Konya'da yürekleri ağza geldi! Uçak cayır cayır böyle yandı

Yargıtay'dan boşanan babaya kötü haber

Yargıtay'dan boşanan babaya kötü haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.