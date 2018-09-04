Hastanede buluşan sevgililerin kaçamağı kameraya yakalandı

Antalya'da 2 yıldır hizmette olan Kepez Devlet Hastanesi'nin henüz açılmayan 7'nci katının boş olduğunu fark eden çift, farklı günlerde burada buluştu.
Sevgililerin boş kattaki samimi anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çiftin kameraları görmelerine rağmen kattan ayrılmamaları dikkat çekti.
Hastanenin başhekimi Ramazan Gürkan, güvenlik kamerasından gördükleri çifti yakaladıklarını söyledi. Görüntülerde suç unsuruna rastlamadıkları için ikiliyi bıraktıklarını kaydeden Gürkan, katı henüz kullanımda olmadığı için kapalı tuttuklarını söyledi. Bazı mikropların ürememesi için katın çeşmelerini açtıklarını da belirten Ramazan Gürkan, bu dönemde çiftin kata girmiş olabileceğini söyledi.
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