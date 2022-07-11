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Hastanede dehşet! Doktorla tartıştı, ebe ve hemşireyi darp etti

11.07.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen sağlık çalışanlarına şiddet olaylarına bugün bir yenisi daha eklendi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinde doktorla tartışma yaşayan hasta yakını, tartışmanın sonlanması için araya girmeye çalışan hemşire ve ebeyi darp etti. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şiddet eylemenin sonuna kadar takipçisi olacakları ifade edildi. İşte olayın detayları!

Hastanede dehşet! Doktorla tartıştı, ebe ve hemşireyi darp etti

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinde meydana gelen olayda, hasta yakını doktorla tartışmaya başladı. Bu esnada tartışmanın büyümesini önlemek ve sonlanmasını sağlamak için araya girmeye çalışan hemşire ve ebe hasta yakını tarafından darp edildi. Hastanede bulunan güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile son bulan olaya ilişkin sağlık çalışanları, hasta yakınından şikayetçi oldu. Daha sonrasında polis ekiplerince karakola götürülen hasta yakını ile sağlık çalışanlarının ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

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SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Sağlık çalışanlarının darp edilmesine ilişkin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza yönelik sebebi ne olursa olsun asla kabul edemeyeceğimiz sözlü ve fiili şiddet olaylarının yaşanmasını üzülerek takip ediyoruz. Son olarak SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğimizde iki sağlık çalışanımızın hasta yakınları tarafından darp edilmesini de esefle kınıyoruz. İşi insanlara şifa dağıtmak olan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin sonuna kadar takipçisiyiz” ifadelerine yer verildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya sağlık çalışanı
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