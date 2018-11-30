HABER

Hastanede husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 22:28 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, özel bir hastanede çıkan silahlı kavgada,  önceden husumetli oldukları iddia edilen iki gruptan biri kadın 5 kişi yaralandı.

Hastanede husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, özel bir hastanede çıkan silahlı kavgada, önceden husumetli oldukları iddia edilen iki gruptan biri kadın 5 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Raufbey Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki özel hastanede meydana geldi. Daha önceden husumetli oldukları iddia edilen iki grup, hastanede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine iki grup, birbirlerine hastane içinde tabancalarla ateş açtı.
Olayda, kurşunların isabet ettiği M.L., A.L., A.L. ile S.L. isimli kadın ve karşı gruptaki B.Ç., yaralandı. Yaralılar, hastanedeki sağlık görevlilerince tedaviye alındı. Olayın ardından bölgeye özel harekat timleri ve zırhlı polis ekipleri sevk edildi. Polisin çok yönlü olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Hastanede husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralıHastanede husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralıHastanede husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

PARTNERİç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi!İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi!
Hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralıHafif ticari araç, park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırıkkale'de 3 otomobil çarpıştı: 5 yaralıKırıkkale'de 3 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Trump sinirlerine hakim olamadı! Cihazı yere fırlattı

Trump sinirlerine hakim olamadı! Cihazı yere fırlattı

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

G-20 zirvesine bu kareler damga vurdu! O an...

G-20 zirvesine bu kareler damga vurdu! O an...

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de kan donduran taciz! İki eli bacaklarının arasında...

İzmir'de kan donduran taciz! İki eli bacaklarının arasında...

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.