Hastanede kalan ihtiyaç sahiplerinin kıyafetleri "Kızılay Butik"ten

Kastamonu'da ihtiyaç sahibi hasta ve refakatçilerine yardımcı olmak amacıyla "Kızılay Butik Mağazası" açıldı.

"Kastamonu Devlet Hastanesi ve Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi El Ele" Projesi kapsamında hazırlanan "Kızılay Butik Mağazası"nın açılışı gerçekleştirildi.

Kastamonu Devlet Hastanesindeki mağaza ile hastaneye acil şekilde geldiği için ihtiyacı olan hasta ve refakatçilere giyecek, hastanede kalan çocuklara oyuncak hediye edilecek.

Vali Yaşar Karadeniz, açılışta yaptığı konuşmada, dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahipleri için proje üretmenin hem devletin hem sivil toplum örgütlerinin hem de gönüllülerin ortak görevi olduğunu söyledi.

Sosyal devlet prensibi kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik devletin önemli destekleri olduğunu belirten Karadeniz, "Devletimizin yaptığı çalışmalar kadar önemli olan birçoğu kamu yararına çalışan dernek veya vakıf statüsünü kazanmış olan sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu çalışmalardır. Türk Kızılayı da diğer sivil toplum örgütlerinin çok önünde yer almakta ve hizmet vermektedir." dedi.