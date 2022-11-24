Hastanede ortalık karıştı! Hasta yakını ile görevliler birbirine girdi...

Olay, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, yakınının ameliyathanede olduğu öğrenilen hasta yakını ile görevliler arasında tartışma çıktı. Hastane görevlileri ile hasta yakını arasındaki yaşanan tartışma, arbedeye dönüştü. Görevlilere hakaretler savurarak yumruklarla saldıran hasta yakını bir görevliyi ise ısırdı. Diğer görevli ve güvenlik çalışanlarının araya girmesiyle kavga güçlükle son buldu.

SALDIRI ANI KAMERALARDA

Hasta yakınının hakaretler savurarak hastane görevlilerine saldırı anı o esnada hastanede bulunan bir kişinin cep telefonu tarafından kaydedildi. (DHA)

