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Hastaneye gelen genç kız, doktora kızıp masasını dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir genç kız, tedavi için geldiği hastanede doktorla tartıştıktan sonra masasını dağıttı.Edinilen bilgiye göre olay, Cuma akşamı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası Acil Servis Bölümünde yaşandı.

Hastaneye gelen genç kız, doktora kızıp masasını dağıttı

Kahramanmaraş’ta bir genç kız, tedavi için geldiği hastanede doktorla tartıştıktan sonra masasını dağıttı.
Edinilen bilgiye göre olay, Cuma akşamı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası Acil Servis Bölümünde yaşandı. İddiaya göre S.K., (22) isimli genç kız, rahatsızlanarak gittiği hastanede doktor Merve A’ya iğne yaptırmak istediğini söyledi. İğnenin yan etkilerinin olduğunu söyleyen doktor, genç kızı uzman hekime yönlendirdi. Bunun üzerine anne M.K. (42) kızının iğne yaptırmaktan vazgeçebileceğini söyleyerek doktora tepki gösterdi.
Genç kız ise iddiaya göre doktora saldırıda bulunarak çalışma masasını dağıttı. Yaşanan olaya müdahale eden polis ekipleri genç kız ve anneyi gözaltına aldı.
Olay sonrası doktorun şikayetçi olduğu öğrenildi.

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