Hastaneye gitti 'Sen ölüsün' dediler! Kimlik numarası hayatını kararttı! '6 Nisan'da ölmüşüm...'

Abdülselam Deniz isimli gencin başına T.C. Kimlik Numarası yüzünden gelmeyen kalmadı. Kimlik numarası on tane '1', bir tane de '0' rakamından oluşan Deniz, birbirinden farklı kayıtlarda, 'emekli', 'Kıbrıs gazisi' ve 'dolandırıcı' olarak görünüyor. Fakat Deniz'in en son yaşadığı mağduriyet ise duyanları şaşkına çeviriyor. İşte haberin detayları...

T.C Kimlik Numarası, nedeniyle başı senelerdir dertte olan Abdülselam Deniz, son olarak gittiği bir hastanede, duydukları karşısında adeta şoka uğradı.

"6 NİSAN'DA VEFAT ETMİŞİM"

Star TV'nin özel haberine göre, kimlik mağduru Deniz, hastaneye gittiğinde, vefat ettiğini öğrendi. Duydukları karşısında şaşıran Deniz, o anlara ilişkin şunları söyledi:

"Doktor bana ilaç yazacaktı, vefat kaydı girildiğini öğrendi. 6 Nisan'da vefat etmişim. Ölmüşüz de haberimiz yok. Eczacı da aynı şekilde 'Ölüsün sen, vefat kaydın var' dedi.

YÜZLERCE İCRA BORCU VAR

Konuyla ilgili Avukat Mehmet Karataş yaptığı açıklamada, Deniz'in kimlik numarası nedeniyle icra dairelerinde yüzlerce borcu çıktığını, trafik cezalarının olduğunu, Asliye Hukuk ve Asliye Ceza Mahkemeleri'nde de bir sürü davasının bulunduğunu söyledi.

Mağdur Deniz, "Bitlis Adilcevaz'da adam yaralamalı kavga, İzmir'de bıçaklı kavga, internet borçları, telefon borçları, birçok yerde siber suçlardan kaydım gözüküyor." dedi.

DAVA DOSYASI DANIŞTAY'DA

Abdülselam Deniz, kimliğinin değişmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurduğunu ancak sonuç alamadığını söyledi. Dava açan Deniz'in mağduriyeti nedeniyle İdare Mahkemesi, 'Hizmet kusuru var' deyip, 20 bin lira tazminata mahkum etti. Fakat Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı bozduğu ve dosyanın şu an Danıştay'a gittiği öğrenildi.

Psikolojisinin bozulduğu ve artık uyuyamadığını söyleyen Deniz, "Rica ediyorum İçişleri Bakanlığı'ndan, Cumhurbaşkanımızdan... Allah rızası için buna artık bir çözüm bulun." dedi.



