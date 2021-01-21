Hastaneye götürdüğü amcasını öldürdüğü ortaya çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolda kanlar içerisinde bulduğunu iddia ettiği amcasını hastaneye götüren yeğenin cinayeti kendisinin işlediği ortaya çıktı. Cinayet zanlısı yeğen mahkeme tarafından müebbet hapse çarptırıldı.

Olay, 6 Kasım 2019 günü ilçeye bağlı Uzunçayır Mahallesi’nde yaşandı. 33 yaşındaki Ömer Er, Kocaali Mahallesi’nin eski muhtarı ve amcası 57 yaşındaki Recep Er’i olay günü saat 22.00 sularında evine bırakma bahanesiyle aracına alarak gezdirmeye başladı. Amcasına bir marketten alkol alan yeğen daha sonra kendisini terminal arkasında ıssız bir bölgeye götürdü. İddiaya göre burada daha önceden aile arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Ömer Er amcasını dakikalarca darp ederek, tabancanın kabzası ile vurup ölümüne neden oldu. Olay yerinde bir süre bekleyen yeğen kanlar içerisinde kalan amcasını ‘Yolda yaralı halde bulduğunu’ iddia edip Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Eski Muhtar Recep Er’in burada yapılan kontrollerinde hastaneye getirilmeden önce öldüğü, kafasında ve vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi. Şüpheli olarak gözaltına alınan yeğen emniyette verdiği ifadesinde amcasını yolda görüp eve bırakmak için aldığını ancak bir süre sonra evine yakın bir noktada bıraktığını, kendisinin ise Belen Mahallesi’nde bulunan terminal arkasında beklerken uyuyakaldığını, saat 04.00 sıralarında uyanıp eve gitmek istediği sırada amcasını daha önce bıraktığı yerin yaklaşık 20 metre yakınında yerde yatarken bulup, kendi aracıyla hastaneye götürdüğünü söyledi. Cinayet zanlısı ayrıca amcasının vücudunda ve kafasında oluşan darp ve aracındaki kan lekelerinin kendisini hastaneye götürürken yaşanan çarpmalar neticesinde meydana gelmiş olabileceğini ileri sürdü.