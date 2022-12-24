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'Hastaneye götürmedin' diyerek taksiciye saldırdılar! "Kaburgamda çatlak var, dakikalarca darbedildim"

24.12.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir türlü çözüm bulunamayan taksici ve vatandaş gerginliğine bir yenisi daha eklendi. Fatih'te hastaneye gitmek isteyen şahıslar, müsait olmadığı için yolcu almadığını iddia eden taksiciye saldırdı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken Elgin, "3 tane kaburgamda çatlak, yüzümde, kolumda ve dizimde de morarmalar var. Rapordan sonra gidip şikayetçi oldum" dedi.

'Hastaneye götürmedin' diyerek taksiciye saldırdılar! "Kaburgamda çatlak var, dakikalarca darbedildim"

Fatih'teki olay 22 Aralık Perşembe günü meydana geldi. Yemek yemek için kullandığı taksiyi ara sokağa park eden taksici Mehmet Sait Elgin, yemekten sonra aracına bindi. Taksiyi çalıştırmadan içinde oturan ve o sırada oğluyla telefonda konuşan Elgin'in yanına 2 kişi geldi. Çapa'ya gitmek için taksiye binmek istediler ancak Elgin müsait olmadığını, telefonla konuştuğunu söyledi.

"DAKİKALARCA DARBEDİLDİM"

Bunun üzerine 2 kişi Elgin'in taksisinin plakasının fotoğrafını çekip ayrıldı. Fotoğraf çekildiğini fark eden Elgin aracından inerek 2 kişinin yanına gitti, neden fotoğraf çektiklerini sordu. '2 kişi hastaneye gidecektik' deyince Elgin birinin kolunu tutarak 'hastane deseydiniz sizi götürürdüm. Hadi gelin sizi götüreyim' dedi.

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Arkadaşının kolundan tutulduğunu gören diğer şüpheli Elgin'e saldırdı. Dakikalarca dışarıda darbedildiğini iddia eden Elgin, kaçarak aracına bindi fakat şüpheliler burada da Mehmet Sait Elgin'i rahat bırakmadı ve darbetmeye devam ettiler. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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"KABURGAMDA ÇATLAK VAR"

Yaşananları anlatan taksici Mehmet Sait Elgin, "Yemek yiyordum. Çıktım arabamı ara sokakta park etmiştim. Arabama bindim ama çalıştırmadım. Oğlumla telefonla konuşuyordum. Oğlum araç almaya gidecekti karşıya amcasıyla birlikte ben de bilgi alıyordum. Gerekirse ben de basıp gidecektim. O sırada 2 tane genç müşteri geldi. Bana çapaya gideceklerini söylediler. Ben de müsait değilim telefonla konuşuyorum dedim. Ben öyle deyince taksinin plakasının fotoğrafını çekip gittiler. Sonra ben de arabadan indim yanlarına gittim. 'Niye fotoğraf çektiniz siz de gördünüz telefonla konuşuyordum müsait değildim' dedim. Bana 'Hastaneye gidecektik' dediler.

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Ben de dedim ki 'önce Çapa dediniz eğer hastane deseydiniz ben sizi bırakırdım'. Kolundan tuttum gelin götüreyim dedim. Ben birinin kolundan tutunca yanındaki arkadaşı zıpladı oradan bana vurmaya başladı. O vurunca diğeri de vurmaya başladı. Dakikalarca darp ettiler beni" dedi. Olaydan sonra polise gidip şikayetçi olan Elgin, "Hastaneden rapor alıp şikayetçi oldum. 3 tane kaburgamda çatlak, yüzümde, kolumda ve dizimde de morarmalar var. Rapordan sonra gidip şikayetçi oldum. Amacım yolcu seçmek değildi. Zaten çalışmıyordum, ana yolda değildim. Arabamda oturuyordum" ifadelerini kullandı. (DHA)

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