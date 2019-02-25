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Hastaneyi savaş alanına çevirdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 19:11 | Son Güncelleme

Sivas’ta ameliyattaki yakınları ölen aile iki, doktoru darp ederek hastaneyi adeta savaş alanına çevirdi.Olay, akşam saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde meydana geldi.

Hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Sivas’ta ameliyattaki yakınları ölen aile iki, doktoru darp ederek hastaneyi adeta savaş alanına çevirdi.
Olay, akşam saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin Üroloji Servisi’nde böbrek rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan T.A. (46) ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Ameliyatı gerçekleştiren sağlık çalışanları, polisle birlikte hasta yakınlarına T.A.’nın hayatını kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen hasta yakınları iki doktora saldırdı. Olayların büyümesiyle hastaneye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ile polis sevk edildi. Sinirlenen şahsın yakınları hastaneye zarar vererek, camları kırdı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle hasta yakınları sakinleştirilerek hastaneden uzaklaştırıldı. Saldırıya uğrayan doktorların vücutlarında çeşitli darp izleri olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Hastaneyi savaş alanına çevirdiler

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