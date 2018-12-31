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Hastaya ulaşmak için karda 2 kilometre yürüdüler

EĞİTİM HABERLERİ  | 31.12.2018 16:18 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sağlık ekipleri kar nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyince yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaştıkları hastayı sedye ile ambulansa taşıdı - Göksun ilçesinde de kar nedeniyle hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallelerde rahatsızlanan iki hastaya güçlükle ulaşarak hastanelere kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, Afşin ilçesinin Çukurpınar Mahallesi'nde yaşayan yatalak durumdaki Ali Özer'in rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans ilerleyemeyince yaklaşık 2 kilometre yürüyerek Özer'in evine ulaştı.

Özer, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından sedye ile ambulansa taşınarak Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göksun ilçesi Ericek Mahallesi'nde de rahatsızlanan Hamza Kızıltepe'nin (82) yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri mahallenin yolunun kardan dolayı kapalı olması dolayısıyla Kızıltepe'nin evine paletli ambulansla ulaştı.

Beyin kanaması şüphesi bulunan Kızıltepe, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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afşin Göksun hasta Kahramanmaraş kar kurtarma

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