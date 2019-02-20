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Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:16 | Son Güncelleme

Hatay'daki Reyhanlı ilçesi sınırlarında bulunan Afrin Çayı yatağında 3 kadın cesedi bulundu. Davutpaşa Mahallesi yakınlarında bulunan çayın olduğu bölgeye gidenlerin fark etmesiyle ortaya çıkan kadın cesetleri jandarmaya bildirildi.

Olay yerine sağlık ekibi ile giden jandarma görevlileri, Suriyeli olduğu değerlendirilen 3 kadının cesedini buldu. Yaşları 50-60 yaş arasında olduğu belirtilen kadınların cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Reyhanlı'daki Afrin Çayı'nda 3 kadın cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Davutpaşa Mahallesi'nde vatandaşlar, Afrin Çayı üzerinde 3 kadın cesedi görmesi üzerine hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesetleri sudan çıkarttı.
Olay yerine gelen savcı tarafından incelenen cesetler sağlık ekipleri tarafından Reyhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Suriye uyruklu oldukları bildirilen kadınların ölüm sebeplerinin belirlenmesi için kadınların cesetlerinin Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (İHA-DHA)
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hatay reyhanlı

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