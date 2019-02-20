Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

Olay yerine sağlık ekibi ile giden jandarma görevlileri, Suriyeli olduğu değerlendirilen 3 kadının cesedini buldu. Yaşları 50-60 yaş arasında olduğu belirtilen kadınların cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.