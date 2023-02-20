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Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Lütfü Savaş istifa mı etti, hangi partiden?

20.02.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kim olduğu merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezi depremin en çok yıkıma neden olduğu şehirlerin başında gelen Hatay'da Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’ın istifa ettiği yönündeki iddialar gündeme geldi. Çıkan bu iddialara Lütfü Savaş kayıtsız kalamadı ve açıklama yaptı. Lütfü Savaş istifa mı etti, hangi partiden? sorularına da yanıt aranmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Lütfü Savaş istifa mı etti, hangi partiden?

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında araştırmalar hız kazandı. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Lütfü Savaş istifa mı etti, hangi partiden? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’ın istifa ettiği yönündeki iddialar sosyal medyanın gündemine düştü. Çıkan haberlerin ardından ise Savaş'tan beklenen açıklama geldi. İşte tüm ayrıntılar...

HATAY BELEDİYE BAŞKANI LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay ilinin metropol ilçelerini yöneten büyükşehir belediyesidir. Belediye başkanı Lütfü Savaş'tır. Lütfü Sava 23 Mart 1965 yılında, Yayladağı'nda doğdu.

23 Mart 1965 tarihinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Dağdüzü köyünde Türkmen kökenli bir ailede doğan Lütfü Savaş, çocukluk ve gençlik yıllarını Antakya'nın Havuzlar Mahallesinde geçirdi. 1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinde doktorluk görevinde bulundu. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda görev aldı.

Eski Devlet Hastanesinin Mustafa Kemal Üniversitesi'ne kazandırılması ve Araştırma Hastanesinin açılmasında başhekim yardımcılığı görevi yaptı. 2007 yılında doçent oldu. 2006-2008 döneminde Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevinde bulundu.

Lütfü Savaş 1

Kendisini milliyetçi bir çizgide tanımlayan Savaş, 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevinden ayrılıp AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı adayı oldu ve %47.3 oyla seçimleri kazandı. Görev yaptığı süre içerisinde başta Asi Nehri'nin temizlenmesi olmak üzere birçok hizmette bulundu. Ancak 2014 Türkiye yerel seçimleri'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak göstermesi üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 ilkesinden birinin milliyetçilik olması görüşüne binaen 2014 Türkiye yerel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak gösterildi.%41 oyla Hatay'ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. %55,17 oranında aldığı oy ile yeniden başkanlığa seçildi.

LÜTFÜ SAVAŞ İSTİFA MI ETTİ?

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’ın sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi ve belediye başkanlığından istifa ettiği yönündeki haberlerin ardından Savaş'tan açıklama geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi ve belediye başkanlığından istifa etmediğini dile getiren Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Lütfü Savaş, ”Şu anda Hatay yeryüzünde görülebilecek en büyük depremi yaşadı. Biz bu depremde hemşehrilerimizle birlikte devletimizle birlikte belediyelerimizle, sivil toplum örgütleriyle birlikte var gücümüzle bu depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. İnsanların hayatlarını kurtarmaya çalışıyoruz. Kış şartlarından etkilenmemeleri için uğraşıyoruz. Yaralılarımızı hastanelerde tedavi ediyoruz. Bir yandan da Hatay’ı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Bunları yaparken biz hayatın gerçekleriyle uğraşırken kendi sanal dünyasında hezeyanlarıyla uğraşan insanları gerçekten de hezeyanlarını anlamak mümkün değil” dedi.

Başkan Savaş, ”Bunlar dışarıda içeride Türkiye Cumhuriyeti Devletine düşman kim, hangi kuruluş hangi ülke varsa onlarla iş birliği yapan bu hezeyan sahiplerini gerçekle gerçekten kınıyorum. Çünkü biz burada dünyadaki en büyük depremle uğraşırken görevimizin başında insanlarımızın yaralarını sarmaya devam ederken kendi sanal ortamlarında ülkeyle ilgili yıkıcı işler yapıyorlar. Bizim görevle ilgili aşkımızın daha farkında değiller” diye konuştu.

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