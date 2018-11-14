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Hatay'da 200 ev sular altında kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 13:58 | Son Güncelleme

Hatay'da şiddetli yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Reyhanlı ilçesinde 200'e yakın ev sular altında kaldı. Suyun yüksekliğinin diz boyuna ulaştığı ilçede AFAD ekipleri destek için yola çıktı.

Hasar tespit çalışmaları başlatılırken, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter, durumun valiliğe bildirildiğini, yaraların kısa sürede sarmaya çalışılacağını söyledi.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İlçede etkili olan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, birçok mahallede su baskını yaşandı.
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Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter, mahallelerde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini belirterek "Şu an 200'e yakın ev ve iş yeri sular altında kaldı.
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Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. AFAD ekipleri de desteğe geliyorlar. Tüm ilçelerden destek istedik. Durumu Valiliğe bildirdik. Yaraları kısa sürede sarmaya çalışacağız.'' diye konuştu.
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Bu tarz baskınların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade eden Çüter, halkın zararının güçleri yettiğince karşılanacağını sözlerine ekledi.
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Evini su basan Buğarit Döne de aniden meydana gelen yağış nedeniyle çaresiz kaldıklarını anlatarak evdeki tüm eşyasının sudan etkilendiğini söyledi.
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Bu arada, yağış nedeniyle bazı yollarda da çökmeler meydana geldi.
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