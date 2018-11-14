Hatay'da 200 ev sular altında kaldı!

Hasar tespit çalışmaları başlatılırken, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter, durumun valiliğe bildirildiğini, yaraların kısa sürede sarmaya çalışılacağını söyledi.

1 / 9 Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İlçede etkili olan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, birçok mahallede su baskını yaşandı.

2 / 9 Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter, mahallelerde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini belirterek "Şu an 200'e yakın ev ve iş yeri sular altında kaldı.

3 / 9 Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. AFAD ekipleri de desteğe geliyorlar. Tüm ilçelerden destek istedik. Durumu Valiliğe bildirdik. Yaraları kısa sürede sarmaya çalışacağız.'' diye konuştu.

4 / 9 Bu tarz baskınların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade eden Çüter, halkın zararının güçleri yettiğince karşılanacağını sözlerine ekledi.

5 / 9 Evini su basan Buğarit Döne de aniden meydana gelen yağış nedeniyle çaresiz kaldıklarını anlatarak evdeki tüm eşyasının sudan etkilendiğini söyledi.

6 / 9 Bu arada, yağış nedeniyle bazı yollarda da çökmeler meydana geldi.

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