HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HATAY'DA DEPREM! 9 Kasım 2023 Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kırıkhan 4.8 ile sallandı, Gaziantep'ten de hissedildi

HATAY'DA DEPREM! 9 Kasım 2023 Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kırıkhan 4.8 ile sallandı, Gaziantep'ten de hissedildi

09.11.2023 06:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da gerçekleşen deprem nedeniyle AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 9 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi incelenmeye başlandı. Birçok kişi internette "9 Kasım 2023 Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 9 Kasım 2023 Perşembe günü paylaşılan son depremler listesi...

HATAY'DA DEPREM! 9 Kasım 2023 Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kırıkhan 4.8 ile sallandı, Gaziantep'ten de hissedildi

Hatay'da deprem meydana geldi. AFAD, Hatay depreminin şiddetini 4.8, Kandilli Rasathanesi ise 4.9 olarak açıkladı. 9 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi internette inceleniyor. İşte 9 Kasım 2023 Perşembe günü meydana gelen Hatay depremi ile ilgili detaylar...

HATAY'DA 4.8 ŞİDDETİNDE DEPREM

Hatay'da deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Kırıkhan, büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

hatay deprem 1

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.

hatay deprem 2

hatay deprem 3

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklamaHatay'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama
Bakan Yerlikaya: Bu iftiraların kaynağı bölücü terör örgütüdürBakan Yerlikaya: Bu iftiraların kaynağı bölücü terör örgütüdür
Korkunç olay! Tabancayla vurulan 13 yaşında, cinayet zanlısı 11Korkunç olay! Tabancayla vurulan 13 yaşında, cinayet zanlısı 11
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Kırıkhan deprem mi oldu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı! "Alın yazısı bu mu?"

Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı! "Alın yazısı bu mu?"

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.