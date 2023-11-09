HATAY'DA DEPREM! 9 Kasım 2023 Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kırıkhan 4.8 ile sallandı, Gaziantep'ten de hissedildi

Hatay'da deprem meydana geldi. AFAD, Hatay depreminin şiddetini 4.8, Kandilli Rasathanesi ise 4.9 olarak açıkladı. 9 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi internette inceleniyor. İşte 9 Kasım 2023 Perşembe günü meydana gelen Hatay depremi ile ilgili detaylar...

HATAY'DA 4.8 ŞİDDETİNDE DEPREM

Hatay'da deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Kırıkhan, büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



