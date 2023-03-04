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Hatay'da görevdeki polis şehit oldu

04.03.2023 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'a geçici görevlendirilen polis memuru Muhammet Tarakçı, yaya devriye görevi yaptığı parkta, üstüne ağaç ve duvar devrilmesi sonucu şehit oldu.

Hatay'da görevdeki polis şehit oldu

Hatay'da deprem sonrası görevlendirilen Rizeli polis memuru Muhammet Tarakçı, devriyede iken devrilen duvar ve ağacın altında kalarak kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Yarın Rize Merkez Sahil Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından şehit Tarakçı'nın naaşı şehitliğe defnedilecek.

ÜZERİNE AĞAÇ VE DUVAR DEVRİLDİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Ankara’da Hukuk Müşavirliğinde görev yaparken Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevlendirilen polis memuru Muhammet Tarakçı, Antakya Atatürk Parkı içerisinde devriye görevindeydi. Devriye halinde gezerken üzerine ağaç ve duvar devrilmesi sonucu yaralandı. Yaralanan polis memuru ambulans ile ilk önce Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN ŞEHİT OLDU

İlk tedavisinin ardından hava yolu ile Adana Şehir Hastanesine gönderilen polis memuru Tarakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Tarakçı’nın cenaze namazı 5 Mart 2023 Pazar günü Rize Merkez Sahil Camii önünde ikindi namazı öncesi düzenlenecek resmi törenin ardından kılınacak cenaze namazından sonra İslampaşa Mahallesi'ndeki şehitliğe defnedilecek.

(DHA)

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şehit Hatay

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