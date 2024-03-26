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  4. Hatay'da katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti,1 yaralı var...

Hatay'da katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti,1 yaralı var...

26.03.2024 14:50
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, korkunç bir kaza meydana geldi. Otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Hatay'da katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti,1 yaralı var...

Hatay'daki kaza, Payas-Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kaza adeta katliama dönüştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken; ilk belirlemelere göre kazada 6 kişi öldü, 1 yaralandı.

Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.

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Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kazayla ilgili olay yerindeki çalışmalar devam ederken Hatay Valiliği'nden şu açıklama yapıldı;

"26.03.2024 günü, D817- 03 Devlet Karayolu üzeri Dörtyol Payas istikameti Nursan Hastanesi önünden Dörtyol-Payas istikametine seyreden Ş.K. isimli sürücünün sevk ve idaresinde olan çekici (TIR) araç hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçmesi sonucu karşı yönde seyreden otomobille dooğrudan çarpışmıştır. Çarpışma sonucu kazada otomobilde bulunan 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız yaralanmıştır.

Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup sürücü Ş.K. gözaltına alınmıştı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."

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(İHA-AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hatay
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