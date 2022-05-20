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Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı mı? Hatay'da ormanlara girmek ne zamana kadar yasak?

20.05.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı mı? sorusunun yanıtı ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları merak konusu oldu. Hataylılar internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı mı? Hatay'da ormanlara girmek ne zamana kadar yasak? konu başlıkları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte detaylar...

Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı mı? Hatay'da ormanlara girmek ne zamana kadar yasak?

Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Orman Bölge Müdürlüğü'nün duyurusunda yer alan detayları öğrenmek isteyen kişiler internette; Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı mı? Hatay'da ormanlara girmek ne zamana kadar yasak? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

HATAY'DA ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAKLANDI MI?

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yangınlara karşı alınan tedbirler çerçevesinde ormanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi.

HATAY'DA ORMANLIK ALANLARA GİRMEK NE ZAMANA KADAR YASAK?

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ormanlık alanlara girişlerin kasım ayı sonuna dek yasaklandığı ifade edildi.

HATAY'DA ORMANLIK ALANLARA GİRMEK NEDEN YASAKLANDI?

İşte Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:

“Yeşil vatanımızın korunması amacıyla alınan karar doğrultusunda 1 Haziran 2022-31 Ekim 2022 tarihleri arası ormanlarımıza giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur"

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Hatay
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