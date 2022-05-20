Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Orman Bölge Müdürlüğü'nün duyurusunda yer alan detayları öğrenmek isteyen kişiler internette; Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı mı? Hatay'da ormanlara girmek ne zamana kadar yasak? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yangınlara karşı alınan tedbirler çerçevesinde ormanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi.
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ormanlık alanlara girişlerin kasım ayı sonuna dek yasaklandığı ifade edildi.
İşte Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:
“Yeşil vatanımızın korunması amacıyla alınan karar doğrultusunda 1 Haziran 2022-31 Ekim 2022 tarihleri arası ormanlarımıza giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur"
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