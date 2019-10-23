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Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 07:45 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve bu suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Güzelçay ve Çetillik mahallerindeki adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
hatay uyuşturucu arsuz iskenderun

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