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Hatay, Kırklareli, Üsküdar ve Fatih... Sabaha kadar süren seçim yarışı nefesleri kesti!

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.04.2024 09:55
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Sandıkların açılmasının ardından bazı il ve ilçelerde seçim yarışı son ana kadar nefes kesti. Hatay, Kırklareli, Üsküdar ve Fatih’te haritanın rengi sürekli değişti. Hatay’da CHP’li Savaş ve AK Partili Öntürk arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. Kırklareli’nde de MHP’li Bulut ile CHP’li Kesimoğlu’nun mücadelesi son ana kadar sürdü. İstanbul Üsküdar’da da yarış nefes kesti. İpi CHP’li Dedetaş göğüsledi. Fatih’te de son ana kadar süren mücadeleyi AK Partili Turan kazandı. İşte detaylar...

Hatay, Kırklareli, Üsküdar ve Fatih... Sabaha kadar süren seçim yarışı nefesleri kesti!

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktı. Sandıklardan sürprizlerin çıktığı seçimde, bazı il ve ilçelerde yarış nefes kesti. Oy sayımı tamamlanana kadar sürekli renk değiştiren şehirler ve ilçeler sabaha kadar seçim heyecanı yaşadı. İşte detaylar!

HATAY'DA KIYASIYA MÜCADELE

Seçim kampanyası sırasında siyasi parti liderlerinin en fazla ziyaret ettiği kent olma özelliğini taşıyan Hatay’da CHP adayı Lütfü Savaş ve AK Parti adayı Mehmet Öntürk arasında sabaha kadar kıyasıya bir yarış yaşandı. Seçim haritasında Hatay’ın rengi sürekli değişirken, Mehmet Öntürk az bir farkla seçimi kazandı.

HATAY SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYIN

KIRKLARELİ’NDE YARIŞ NEFES KESTİ

Kıasıya bir mücadelenin yaşandığı bir diğer il ise Kırklareli oldu. Kırklareli’nde sandıkların tamamının açılmasıyla kazanan MHP’nin adayı Derya Bulut oldu. CHP’nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise çok az bir farkla seçim yarışını kaybetti.

KIRKLARELİ SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYIN

ÜSKÜDAR'DA SİNEM DEDETAŞ KAZANDI

31 Mart seçimlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde de yarış kıran kırana geçti. Uzun süre çok yakın oy farklarıyla devam eden yarışta, CHP'nin adayı Sinem Dedetaş sandıkların tamamının açılmasıyla ipi göğüsledi. AK Parti'nin adayı Hilmi Türkmen ise az bir oy farkıyla seçimi kaybetti.

FATİH'TE ERGÜN TURAN İPİ GÖĞÜSLEDİ

İstanbul'un Fatih ilçesinde de seçim yarışı kıran kırana geçti. AK Parti'nin adayı Mehmet Ergün Turan ile CHP'nin adayı Mahir Polat'ın rekabeti, tüm sandıklar açılana kadar sürdü. AK Partili Turan seçimi önde bitirmeyi başardı.


Yerel Seçim 2024


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