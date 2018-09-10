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Hatay sınırına askeri sevkiyat sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 10:30 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentine komşu Hatay sınırına fırtına obüsü, tank, panzer ve kirpi sevkiyatı sürüyor.

Hatay sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Batı kentlerindeki birliklerden sevk edilen fırtına obüsü, tank, panzer ve kirpilerden oluşan askeri araçların bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçti. Askeri konvoy, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere Hatay'a ilerledi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
hatay TSK İdlib Suriye tank Panzer

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