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Hatay’da 7 araçlı zincirleme kaza: 1 asteğmen öldü, 6 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 21:32 | Son Güncelleme

Hatay’da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir asteğmen hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Kaza, Reyhanlı-Kırıkhan Karayolu Özkızılkaya mevkiinde meydana geldi.

Hatay’da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir asteğmen hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Reyhanlı-Kırıkhan Karayolu Özkızılkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 aracın karıştığı kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ticari bir araç içerisinde bulunan Asteğmen M.D’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. M.D.’nin cenazesi Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada ticari bir takside bulunan askeri personel A.Y., U.A., A.A., Y.Y. ile diğer araçlarda bulunan F.K., M.K. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Askeri personellerden Y.Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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