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Hatay'da alışveriş merkezindeki cinayet güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 00:13 | Son Güncelleme

Hatay'da alışveriş merkezindeki cinayet güvenlik kamerasında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Alışveriş merkezinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde kafeden çıkan iki grup arasında tartışma yaşanması, bir kişinin bıçakla çevresindekilere saldırması, diğer kişinin de tabancayla ateş açması yer alıyor.

Önceki gün alışveriş merkezindeki kafede çıkan silahlı kavgada bir kişi ölmüş ve iki kişi yaralanmış, polis ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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cinayet güvenlik kamerası hatay

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