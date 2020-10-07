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Hatay’da dilencilere geçit yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 12:10 | Son Güncelleme

Hatay’da, zabıta ekipleri kent genelinde dilenci denetimi gerçekleştirdi.

Hatay’da, zabıta ekipleri kent genelinde dilenci denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde emek harcamadan para kazanmayı tercih eden dilenciler zabıta ekipleri tarafından engellendi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destekleriyle Antakya ilçesinde dilenci denetimi gerçekleştirdi. Kentin işlek noktalarında, trafik ışıklarında, sokaklarda ve cami önlerinde bekleyen dilencilere baskın yapan zabıta ekipleri, çok sayıda dilenci hakkında işlem başlattı.
İl genelinde vatandaşların huzur, güven ve rahatı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirten zabıta ekipleri, Hataylıların takdirini toplamaya devam ediyor.

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