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Hatay’da Hint keneviri operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 00:30 | Son Güncelleme

Hatay’ın Erzin ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada Amanos Dağları eteklerinde ilçe kırsalında Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğini tespit ederek harekete geçti.Ormanlık alan içerisinde ekili 150 kök kenevir bitkisi jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi.Hint kenevirleri yerinden sökülerek imha edilirken olay ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Hatay’da Hint keneviri operasyonu

Hatay’ın Erzin ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada Amanos Dağları eteklerinde ilçe kırsalında Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğini tespit ederek harekete geçti.
Ormanlık alan içerisinde ekili 150 kök kenevir bitkisi jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi.
Hint kenevirleri yerinden sökülerek imha edilirken olay ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Hatay’da Hint keneviri operasyonu

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