Hatay'da iki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ve Payas ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İskenderun ilçesinde, Feyazan Kanalı Kavşağı'nda sürücüsü ve plakası henüz tespit edilmeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Abdurrahman Akınkan'a çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay gerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Akınkan'ı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı. Akınkan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Payas Atatürk Caddesi'nde de Serkan Doğan'ın (21) kullandığı 31 P 177 plakalı motosiklet ile Tahsin Altunsoy (80) iradesindeki 31 V 771 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Doğan, olay yerine çağrılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

