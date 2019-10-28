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Hatay’da kaçak kazı yapan 6 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 16:24 | Son Güncelleme

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, alınan istihbari bilgiler üzerine başlatılan çalışma sonucunda Yayladağı ilçesine bağlı Yoncakaya Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

Hatay’da kaçak kazı yapan 6 kişi tutuklandı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, alınan istihbari bilgiler üzerine başlatılan çalışma sonucunda Yayladağı ilçesine bağlı Yoncakaya Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla kaçak kazı yapan 8 kişiyi kazı malzemeleri ve eser niteliği taşıyan objelerle yakaladı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 8 kişiden S.U., T.M., Y.K., V.B., C.Y. ve M.K. tutuklandı.

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