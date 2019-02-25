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Hatay’da kadın cinayetine 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 17:59 | Son Güncelleme

Hatay’ın Arsuz ilçesinde 3 çocuk annesi Selin Culha’nın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Madenli Mahallesi’nde ailesi ile yaşamını sürdüren 3 çocuk annesi Selin Culha yakınları tarafından evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Hatay’da kadın cinayetine 2 tutuklama

Hatay’ın Arsuz ilçesinde 3 çocuk annesi Selin Culha’nın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Madenli Mahallesi’nde ailesi ile yaşamını sürdüren 3 çocuk annesi Selin Culha yakınları tarafından evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olay yerinde detaylı inceleme yapan Arsuz Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayetin işlendiği gün Arsuz sahilinde darp edilerek ağır yaralanmış bir kişiye daha ulaştı. Ağır yaralanan kişinin Arsuz’da 10 yıldır maydanoz üretimi yapan çiftçi Armağan Sakallı (42) olduğunu tespit eden polis cinayete kurban giden Selin Culha ile Armağan Sakallı’nın gönül ilişkisi bulunduğu, cinayetin ise bu nedenle işlendiğini Armağan Sakallı’nın ise dövülerek hastanelik edildiğini tespit etti.

Selin Culha’nın Adana Adli Tıp Kurumundan getirilen cenazesi Madenli’de toprağa verildi. Armağan Sakallı’nın (42) İskenderun Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili göz altına alınan 9 kişiden Selin Culha’nın amcaları olan Mitat ve Zeki Culha tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay’da kadın cinayetine 2 tutuklama

Hatay’da kadın cinayetine 2 tutuklama

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