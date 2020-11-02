HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay’da motosikletten atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı

Hatay’da motosikletten atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 11:23 | Son Güncelleme

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bir motosikletten atılan poşetten 2005 adet Captagon hap çıktı.Alınan bilgiye göre, Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 LT plakalı motosiklet ile seyir halinde bulunan sürücünün elinde bulunan poşeti yere atarak, geldiği istikamete dönüp kaçtığını fark etti.

Hatay’da motosikletten atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bir motosikletten atılan poşetten 2005 adet Captagon hap çıktı.
Alınan bilgiye göre, Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 LT plakalı motosiklet ile seyir halinde bulunan sürücünün elinde bulunan poşeti yere atarak, geldiği istikamete dönüp kaçtığını fark etti. Yere atılan poşeti inceleyen ekipler, uyuşturucu 2005 adet captagon hap ele geçirdi.
Yapılan çalışma sonucunda kaçan motosiklet sürücüsünün R.K. ve yolcu olarak bulunan şahsın A.S. isimli şahıslar olduğu kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.
Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından Hatay Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti
2 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!2 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!
Hemen vazgeçin! Doğru bilinen yanlışlar cinsel hayatınızı bitirebilir Hemen vazgeçin! Doğru bilinen yanlışlar cinsel hayatınızı bitirebilir
En Çok Okunan Haberler
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu
MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 2 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
Diyanet'ten 'hutbe' açıklaması: Suç duyurusunda bulunulacak
Diyanet'ten flaş 'hutbe' açıklaması
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!
2 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!
İzmir'deki deprem sonrası enkazdan çıkan saat duygulandırdı! 14.51'de durmuş
İzmir'deki deprem sonrası enkazdan çıkan saat duygulandırdı!
Bakan Kurum İzmir depreminin son bilançosunu açıkladı
Bakan Kurum İzmir depreminin son bilançosunu açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.