Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Soğukoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere 1 helikopter, 4 arazöz, 1 teknik eleman ve 12 söndürme işçisiyle müdahale edildi.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alınan yangında bir hektarlık alan zarar gördü.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, piknikçi ateşi sonucu oluşan alevlerin ormanlık alana sıçradığını belirterek, yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını kaydetti.
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