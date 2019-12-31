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  4. Hatay’da PKK’nın bombacısı yakalandı

Hatay’da PKK’nın bombacısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 14:43 | Son Güncelleme

Hatay’ın Altınözü ilçesinde PKK’nın bombacısı yakalandı.Hatay’ın Suriye sınırında bulunan ilçelerinden Altınözü’nde, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik olarak yapılan operasyon faaliyetleri kapsamında yakalanan iki kişiden birinin PKK’nın bombacısı olduğu ortaya çıktı.Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, göçmen kaçakçılığına yönelik olarak yapılan operasyon faaliyetleri kapsamında Altınözü’nde yakalanan Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmenin parmak izi tespiti sonucunda A.K.A.’nın İzmir Sulh Ceza Hakimliğinde ’silahlı terör örgütüne üye olma, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ suçlarından yakalama emrinin olduğunun tespit edildiği belirtildi.PKK bombacısı A.K.A.

Hatay’ın Altınözü ilçesinde PKK’nın bombacısı yakalandı.
Hatay’ın Suriye sınırında bulunan ilçelerinden Altınözü’nde, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik olarak yapılan operasyon faaliyetleri kapsamında yakalanan iki kişiden birinin PKK’nın bombacısı olduğu ortaya çıktı.
Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, göçmen kaçakçılığına yönelik olarak yapılan operasyon faaliyetleri kapsamında Altınözü’nde yakalanan Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmenin parmak izi tespiti sonucunda A.K.A.’nın İzmir Sulh Ceza Hakimliğinde ’silahlı terör örgütüne üye olma, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ suçlarından yakalama emrinin olduğunun tespit edildiği belirtildi.
PKK bombacısı A.K.A. için İzmir Terör Şube ile irtibata geçen Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü şahsın teslimi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

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