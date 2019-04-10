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Hatay'da sahilde ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 19:06 | Son Güncelleme

Hatay'da sahilde ceset bulundu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yaşamkent Sitesi sahilinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemede 40-45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üzerinde kimliğe rastlanmadı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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arsuz ceset hatay

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